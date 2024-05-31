الولايات المتحدة والناتو يؤكدان الالتزام الدائم بدعم أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في براغ، سبل استمرار الالتزام بدعم أوكرانيا “في دفاعها عن نفسها” ضد روسيا.

كما بحث بلينكن وستولتنبرج، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو، النقاط الرئيسية لقمة الناتو المقبلة في واشنطن، بما في ذلك تعزيز دفاع أوكرانيا، وتعميق العلاقات بين الناتو وشركائه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وزيادة تعزيز الردع والدفاع لدى الحلفاء.

وشدد بلينكن، في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، على أهمية استمرار التقدم في تقاسم الحلفاء مسؤولية الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، بشكل عادل.