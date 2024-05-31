لاوتارو مارتينيز يوقع عقدًا جديدًا مع إنتر ميلان

حسم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مستقبله مع إنتر ميلان، بعد موافقته على تجديد عقده مع الفريق لخمس سنوات مقبلة.

وبحسب عدة تقارير صحفية، وافق مارتينيز على عرض إنتر ميلان الجديد الذي يبقيه في النادي حتى يونيو 2029.

ويأتي تجديد عقد مارتينيز بمثابة دفعة قوية للإنتر، الذي يسعى للحفاظ على أحد أفضل مهاجمي العالم، خاصة بعدما أسهم لاوتارو في تتويج النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

وشارك صاحب الـ25 عامًا في 44 مباراة مع إنتر ميلان هذا الموسم، وسجل 27 هدفًا وصنع 3 آخرين، ليصبح أحد أعمدة فريق الأفاعي خلال السنوات الماضية.

وكان مارتينيز قد ارتبط اسمه بالرحيل عن إنتر ميلان في الفترة الماضية، مع اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لاوتارو مارتينيز مستمر مع إنتر ميلان حتى 2029

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، خبير سوق انتقالات اللاعبين، على أن لاوتارو مارتينيز وافق على توقيع عقد جديد مع إنتر ميلان حتى عام 2029.

وأشار رومانو إلى أن المهاجم لاوتارو مارتينيز المتوج ببطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين، وافق على الجزء الخاص براتبه مع إنتر ميلان في المواسم المقبلة، بالإضافة إلى موافقة الطرف الثاني على جميع الأمور المتعلقة باستمرار تواجد قائد الفريق داخل جوزيبي مياتزا حتى صيف 2029.