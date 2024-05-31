مراسلة القاهرة الإخبارية: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة التفاوض

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن كل أصابع الاتهام تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يعرقل صفقة التفاوض، ولربما تأخره في تسليم الرد على المقترح المصري الأخير الذي وافقت عليه حركة حماس، والمماطلة في تسلم هذا القرار يتماهى ويندرج مع التصريحات الأخيرة والتي تشير إلى أن صفقة التبادل يجب أن تفضي للإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنها ربما تكون هذه هي ورقة الضغط التي يحاول نتنياهو أن يلعب فيها مع فصائل المقاومة للضغط عليهم للتراجع عن مواقفها المتزمتة على حد تعبيره، المتمثلة في وقف مستدام لإطلاق النار.

وأشارت إلى أن يومي الجمعة والسبت يكون هناك شح في التصريحات والمعلومات الإسرائيلية حتى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذهبت وقالت إن إذا ما كان هنالك تسريبات و-تحديدا- في هذه الأيام أي في العطلة الدينية اليهودية تكون عادة مصدرها نتنياهو وبأنه يختبأ وراء مسمى مصدر إسرائيلي رفيع المستوى حتى لا يحسب عليه ماذا يقول.

