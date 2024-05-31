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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح مسجدين في إدفو بتكلفة 4.5 مليون جنيه

افتتاح مسجدي ابو
افتتاح مسجدي ابو بكر الصديق والعتيق بأسوان
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أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان لإفتتاح مسجد أبو بكر الصديق بالسلايمة، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة 4 مليون جنيه، ومقام على مساحة 520 م2، حيث تم التبرع بالمبلغ من المملكة العربية السعودية على روح ناصر محمد الناصر السبيعى، وذلك بحضور القيادات الطبيعية والشعبية .

وقد ألقى الخطبة الشيخ خالد بدرى على مدير الدعوة بالأمانة العامة بالدعوة والإعلام الدينى بأسوان، والتى جاءت بعنوان " حق الله فى المال "،

 وفى نفس السياق افتتح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أحمد القاضى ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير إدارة الإدارات بمديرية الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية والدينية مسجد العتيق بقرية العدوة غرب التابعة لإدارة الرديسية بمركز إدفو وذلك على مساحة 600 م2 ، وبتكلفة 500 ألف جنيه عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية .

وصول عدد المساجد الجديدة إلى 156 مسجد

تجدر الإشارة إلى أنه جار إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 156 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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إفتتاح مسجد أبو بكر الصديق مسجدي السلايمة افتتاح مسجد العتيق قرية العدوة أخبار محافظة أسوان