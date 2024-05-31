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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"أونروا": الشاحنات الداخلة لقطاع غزة قليلة ولا تكفي احتياجات المدنيين

غزة
غزة
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أكدت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بـ"الأونروا"، أن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة قليلة ولا تكفي احتياجات المدنيين.

وأضافت "حمدان"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدمار طال جميع أنحاء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، ويجب إمداد وكالة أونروا بجميع المساعدات اللازمة لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكدت، على ضرورة إيصال المياه النظيفة إلى النازحين وإدخال كميات كافية من الوقود لقطاع غزة، قائلةً: “نأمل زيادة تمويل الوكالة خلال الفترة المقبلة حتى نتمكن من تقديم الخدمات”.

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