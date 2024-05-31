رد فعل مفاجئ من نجلة عمرو دياب على إعلانه لشركة مشروب غازي

دعت جنا عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب، إلى مقاطعة شركة المياه الغازية التى تدعم العدوان الإسرائيلي المحتل، وذلك بعد المجازر التى ارتكبها تجاه الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي.

ونشرت جنا دياب على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية الاستورى "الحالات"، صور تجمع منتجات المقاطعة التى تدعم العدوان الإسرائيلي، ومن ضمنها شركة الميه الغازية التى أعلن لها عمرو دياب، خلال الأيام القليلة الماضية.

منشور جانا دياب

وعلقت جنا دياب على الصورة بكلمات دعم للقضية الفلسطينية، باللغتين العربية والإنجليزية، وجاءت رسالتها "قاطع لأجلهم"، وذلك دعماً منها للشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب ومجموعة من نجوم الفن والرياضة قد ظهروا فى إعلان شركة المياه الغازية الأخير، وهو ما أثار حالة من غضب رواد السوشيال ميديا والمتابعين.

وشارك فى الإعلان كل من الفنانين أحمد السقا، كريم محمود عبد العزيز، عمرو دياب واللاعب محمد صلاح.

وإنطلقت حملات لمقاطعة النجوم المشاركين فى الحملات الإعلانية والدعائية لشركات المقاطعة، والتى تدعم العدوان الإسرائيلي المجرم، ورفعت الحملة شعار "قاطع إللى مش مقاطع".