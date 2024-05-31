خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة للأطباء

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة وجاءت كالتالي:
1- طلب إستخراج مزاولة المهنة بالنقابة
2- شهادة التخرج الاصلية او ما يعادلها
3- شهادة قضاء سنة الامتياز (الاصلية) او ما يعادلها .
4- الموقف من التجنيد للاطباء الذكور
5- صورة بطاقة الرقم القومي او صورة جواز السفر لغير المصريين .
6- عدد 2 صور فوتوغرافية .
7- إيصال سداد اشتراك النقابة
8- شهادة الميلاد.
9- الدوسيه والدمغة تباع بالإستعلامات.
إستخراج كارنيه النقابة (بالنقابة العامة للأطباء).
- يسلم الطبيب أصل ترخيص مزاولة المهنة لأستخرج الكارنيه.
- يسلم الكارنيه في الاحتفال الذي سيقام بمقر النقابة عقب آداء القسم
- الرسوم الخاصة بأطباء الدفعة الجديدة
- رسوم القيد الخاصة بالنقابة 900 جنيه للمصريين او من يتعامل بالمثل، 200 دولار للاجنبي.
- رسوم الملف والدمغة 20 جنيها
- رسوم الترخيص الخاصة بالوزارة 315 جنيها