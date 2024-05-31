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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة للأطباء

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
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أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة وجاءت كالتالي:
1-  طلب إستخراج مزاولة المهنة بالنقابة 
2-  شهادة التخرج الاصلية او ما يعادلها 
3- شهادة قضاء سنة الامتياز (الاصلية) او ما يعادلها .
4- الموقف من التجنيد للاطباء الذكور
5- صورة بطاقة الرقم القومي او صورة جواز السفر لغير المصريين .
6- عدد 2 صور فوتوغرافية .
7- إيصال سداد اشتراك النقابة 
8- شهادة الميلاد.
9- الدوسيه والدمغة تباع بالإستعلامات.
إستخراج كارنيه النقابة (بالنقابة العامة للأطباء). 
 

  • يسلم الطبيب أصل ترخيص مزاولة المهنة لأستخرج الكارنيه.
  • يسلم الكارنيه في الاحتفال الذي سيقام بمقر النقابة عقب آداء القسم
  • الرسوم الخاصة بأطباء الدفعة الجديدة
  • رسوم القيد الخاصة بالنقابة 900 جنيه للمصريين او من يتعامل بالمثل، 200 دولار للاجنبي.
  • رسوم الملف والدمغة 20 جنيها
  • رسوم الترخيص الخاصة بالوزارة  315 جنيها
النقابة العامة لأطباء مصر خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة