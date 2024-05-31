خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة للأطباء

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة وجاءت كالتالي:

1- طلب إستخراج مزاولة المهنة بالنقابة

2- شهادة التخرج الاصلية او ما يعادلها

3- شهادة قضاء سنة الامتياز (الاصلية) او ما يعادلها .

4- الموقف من التجنيد للاطباء الذكور

5- صورة بطاقة الرقم القومي او صورة جواز السفر لغير المصريين .

6- عدد 2 صور فوتوغرافية .

7- إيصال سداد اشتراك النقابة

8- شهادة الميلاد.

9- الدوسيه والدمغة تباع بالإستعلامات.

إستخراج كارنيه النقابة (بالنقابة العامة للأطباء).



يسلم الطبيب أصل ترخيص مزاولة المهنة لأستخرج الكارنيه.

يسلم الكارنيه في الاحتفال الذي سيقام بمقر النقابة عقب آداء القسم

الرسوم الخاصة بأطباء الدفعة الجديدة

رسوم القيد الخاصة بالنقابة 900 جنيه للمصريين او من يتعامل بالمثل، 200 دولار للاجنبي.

رسوم الملف والدمغة 20 جنيها

رسوم الترخيص الخاصة بالوزارة 315 جنيها