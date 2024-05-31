العاهل البحريني: نولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتنا مع الصين في كل المجالات

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن المملكة تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع الصين وتتطلع لرفع مستوى التعاون معها في كافة القطاعات الحيوية، وذلك لما تمتلكه بكين من خبرات متميزة وما تحققه من تطور كبير في ميادين التجارة والاستثمار والتنمية.

جاء ذلك خلال زيارة العاهل البحريني، اليوم الجمعة، إلى مقر مجلس الشعب الصيني بالعاصمة الصينية بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها للصين، حيث كان في استقباله جاو لو جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ونوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" - بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في كافة المجالات، وبالمقومات المهمة التي تمتلكها في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز وما تتسم به من انفتاح واستقرار وبنية تحتية متقدمة وعصرية وأنظمة وتشريعات جاذبة.

ومن جانبه، رحب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بزيارة الدولة المهمة التي يقوم بها العاهل البحريني لبكين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، مثمنًا دوره في الارتقاء بهذه العلاقات العريقة التي تشهد تقدمًا مستمرًا وتطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات.

