وزير الإنتاج الحربي يبحث إمكانية التعاون مع مجموعة "أداني" الهندية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم سوديبتا بهاتاشاريا الرئيس التنفيذي لمجموعة "أداني" الهندية ورئيس تطوير الاعمال التجارية الدولية و المبادرات الاستراتيجية لبحث أوجه التعاون المشترك.

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام و الخاص و عقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص المحلية و الأجنبية لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن.

ولفت إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي و شركاتها و الوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي و العالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير و تطويع القدرات و الإمكانيات التصنيعية و الفنية و التكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.

و استعرض الوزير الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري.

من جانبه أعرب سوديبتا بهاتاشاريا الرئيس التنفيذي لمجموعة "أداني" الهندية؛ عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة النظيفة و الأنظمة الموفرة للطاقة التي من ضمنها استغلال و توليد الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن مجموعة "أداني" هي مجموعة شركات رائدة في السوق في مجال الأعمال اللوجستية في مجال النقل و الطاقة ؛ حيث تقوم بإنتاج ( مولدات وتوربينات الرياح – محطات الطاقة الشمسية – معدات ربط و توزيع الطاقة – معدات توليد الطاقة الحرارية – نقل و توزيع الغاز – البتروكيماويات – بالإضافة إلى أعمال التعدين) ، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.

