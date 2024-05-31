سلوفينيا: الفلسطينيون لديهم الحق بإقامة دولتهم المستقلة

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون اليوم الجمعة أن الفلسطينيون لديهم الحق في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضافت فايون فى تصريحات لها أن حكومتنا اتخذت الخطوة الأولى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في التاسع من الشهر الجاري.

و أشارت فايون أن كلنا نتحدث عن ضرورة حل الدولتين وتحقيق السلام, ويجب استمرار التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

و اكدت أن هناك حراك دبلوماسي في الوقت الراهن والعمل العسكري يجب أن يتوقف في غزة.

فيما قدمت سلوفينيا طلباً إلى البرلمان لمنح وضع مستقل للمنطقة التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على غرار ما فعلته إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

وتهدف سلوفينيا من خلال هذا الطلب إلى تشجيع المزيد من الحكومات على اتخاذ نفس الخطوة، مما قد يسهم في تحقيق حل الدولتين أو على الأقل دفع القوات الإسرائيلية إلى تخفيف حدة القتال في رفح، وفقاً لما ذكرته صحيفة الباييس الإسبانية.