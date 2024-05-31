بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفيـة، عن موافقة مجلس الجامعة على صرف مبلغ ١٥٠٠ جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقديرا لما بذله العاملون من جهد، خلال العام الجامعى الجارى 2023 -2024 موجهاً التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي إن القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على تحفيز العاملين، والتيسير عليهم في كل المناسبات الاجتماعية والدينية.

وأكد رئيس الجامعة علي أن الجامعة تسير وفق استراتيجية الدولة لتحفيز العاملين ودعمهم اجتماعيا بما ينعكس أثره على رضا العاملين والتزامهم الوظيفي، وتحقيقاً لأهداف الجامعة في خلق بيئة محفزة للعمل والانجاز.