خطأ في القيادة.. الاستعلام عن صحة 5 اشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 اشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص اعلى الطريق الإقليمي، وامرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وتوقيع الكشف الطبي عليه لمعرفة ما اذا كان متعاطي للمواد المخدرة من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الامن حول الواقعة.

البداية بتلقي الإدارة العامة لمرور الجيزة، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث اعلى الطريق الإقليمي ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتهم سيارة اسعاف الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، انه اثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلابها واصابة 5اشخاص كانوا يستقلونها.

جرى نقل المصابين الى المستشفى للعلاج، ورفع حطام السيارة المتسببة في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.