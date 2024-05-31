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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حلو الكلام.. ما اسْمٌ إذا فَتّْشَت شِعري تجِدْ

البوابة نيوز
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ما اسْمٌ إذا فَتّْشَت شِعري تجِدْ

تصحيفَهُ في الخَطّ مَقلوبَهْ

وهْوَ إذا صَحَّفْتَ ثانيه مِنْ

أنواعِ طَيرٍ غيرِ محْبوبَهْ

ونَقْطُ حَرْفٍ فيه إنْ زالَ مَعْ

ألْفٍ بِه بِيعَ بِخرّوبَهْ

ونِصْفُهُ الثّلْثَانِ مِن آلَةٍ

لِجِنْسِهِ في الضّرْبِ منسوبَهْ

ونِصْفُهُ الآخَرُ نِصْفُ اسمِ مَنْ

جانَسَهُ يَتْبَعُ أُسلوَبهْ

وقَلْبُهُ قَلْبٌ لِمَا فَهْمُهُ

مِن بَعْدِ لامٍ كُلُّ أُعجوبَهْ

حاشِيَتاهُ عُوذَةٌ بَعْدَما

صُفّحَتَا في الذّكْرِ مطلوبَه

والجيمُ فيِه إنْ تَعُدْ دالَهُ

والدّالُ جيمًا فيِه مَحْسوبَه

مِنْ بَعْدِ حَرْفَيْنِ بِه صُحّفا

والزّايُ واوٌ فيِه مكْتوبَه

صارَ اسمَ مَنْ شَرَّفَهُ اللهُ بال

وَحْيِ كما شَرَّفَ مصحوبَه

 

ابن الفارض