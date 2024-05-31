مدينة هيروشيما اليابانية تحث إسرائيل على وقف الهجوم على غزة

حثت مدينة هيروشيما الواقعة في غرب اليابان، إسرائيل على وقف هجومها على غزة، وذلك في دعوتها لممثلي إسرائيل لحضور حفل السلام السنوي في 6 أغسطس القادم بمناسبة ذكرى القصف الذري على المدينة.

وتشمل الدعوات الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج والسفير الإسرائيلي لدى اليابان دعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية الذي أثار معارضة دولية متزايدة، حسبما ذكر مسئول حكومي محلي.

وتشير الرسائل المكتوبة باللغة اليابانية، والتي نشرتها وكالة أنباء كيودو اليابانية والتي أتيحت للاطلاع عليها، إلى أنه من المؤسف للغاية أن يتم سلب حياة العديد من الأشخاص وحياتهم اليومية.

وتم اتهام حكومة مدينة هيروشيما بازدواجية المعايير من قبل بعض السكان والناشطين بعد أن تبين في أبريل الماضي أنها ستدعو إسرائيل، لكنها ستمنع روسيا وبيلاروس من حضور الحفل للعام الثالث على التوالي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال مسئول بالمدينة "ليس صحيحا أننا نقبل الهجوم على غزة". وتحث دعوات هيروشيما إسرائيل على التعامل مع رغبة الناجين من القنبلة الذرية في السلام والذين يعتقدون أنه لا ينبغي لأحد أن يجرب ويلات الحرب، واتخاذ خطوة نحو السلام بما في ذلك إلغاء الأسلحة النووية.

