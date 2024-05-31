ايلون ماسك يثير الجدل على ساحات التواصل الاجتماعى عقب عرض اقتراح اعادة تسمية اكس بـ"تويتر"

اقترح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس، إعادة تسمية إكس لـ تويتر، بعد تغيير اسم التطبيق منذ بضعة أشهر، بعدما أتم صفقة شراء التطبيق مما اثر الجدل حول هذا الاقتراح على ساحات التواصل الاجتماعى.

وكتب إيلون ماسك، عبر منشور له على منصة إكس: هل يجب علينا تغيير الاسم 𝕏 مرة أخرى إلى تويتر؟ نعم أو لا؟

وأضاف في منشور له على المدونة الخاصة به: كن صادقًا في الرد واقتراح إعادة تسمية إكس بـ تويتر.

ووافق 86.4% من المتفاعلين على منشور إيلون ماسك، على تغيير اسم 𝕏 إلى تويتر، في حين طلب 13.6% من المتفاعلين بقاء الاسم الجديد للتطبيق.