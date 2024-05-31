وجبة طعام السبب.. الاستعلام عن صحة 8 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بكرداسة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول إصابة 8 أشخاص من بينهم 5 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل منزل بكرداسة تمهيدًا للاستماع لإفادتهم عن الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وجبة طعام السبب

وأفادت التحريات الأولية، أن السبب وراء الحادث هو تسريب غاز من أسطوانة غاز صغيرة أثناء إعداد وجبة طعام داخل منزل بالمنطقة المشار إليها، مما أدى إلى انفجارها وإصابة ربة منزل و4 من أفراد أسرتها، بالإضافة إلى إصابة 3 من المارة من آثار الانفجار.

انفجار أسطوانة

البداية بإخطار تلقته غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار ووجود مصابين بدائرة المركز.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع أكتوبر للسيطرة على النيران، وتبين بالفحص أنه في أثناء إعداد ربة منزل وجبة الطعام حدث تسرب للغاز تلاه انفجار الأسطوانة الصغيرة واشتعال النيران بمحتويات المنزل.

الحريق طال أسرة مكونة من 5 أشخاص و3 من المارة تصادف مرورهم بمكان الحادث ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.