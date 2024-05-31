إعلام حوثي: مقتل 16 وإصابة 35 بغارات أمريكية بريطانية على الحديدة والصليف

أفادت وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي في اليمن يوم الجمعة، بأن الغارات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت الحديدة والصليف الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة أكثر من 35 آخرين.

وأفادت القناة بأن الضربات استهدفت مبنى للإذاعة في مديرية الحوك بالحديدة وميناء الصليف.

وقال الجيشان الأمريكي والبريطاني إنهما شنا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن أمس الخميس في إطار جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن العملية المشتركة استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر قالت إنه كان يوجد بها طائرات مسيرة وأسلحة أرض جو.

وقالت الوزارة في بيان "كما هو الحال دائما، تم اتخاذ أقصى درجات الحذر في التخطيط للضربات لتقليل أي خطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية".

وأضافت أن تنفيذ الضربات خلال ساعات الليل من المفترض أن "يخفف بشكل أكبر من أي مخاطر من هذا القبيل".

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية والمناطق الأعلى كثافة سكانية، هجمات تستهدف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب المتواصلة في غزة، مما أثار ضربات انتقامية أمريكية وبريطانية منذ فبراير.