رئيس جامعة قناة السويس يُتابع أعمال تطوير المسجد وملاعب كرة القدم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن المرحلة الحالية تشهد تطوير منشآت، وعمل إنجازات بما يتوافق مع الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية للتعليم بوجه عام والتعليم الجامعي بوجهاً خاص، فضلاً عن تطوير البنية التحتية بالكليات بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.

وتابع، بكلية التربية الرياضية نعمل على أن تكون التجهيزات الرياضية على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الفنية، وكذلك إجراء عمليات الصيانة، لتوفير مكان ملائم للطالب وعضو هيئة التدريس، والعاملين لكي يقوم كل منهم بدوره.

وأضاف "مندور"، أن خطة تطوير مقر الجامعة القديمة سريعة؛ لإحداث التغيير والتطوير، سعياً نحو الريادة في ظل ما نتميز به من موارد بشرية ومنشآت وخبرات.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور لأعمال تطوير الموقع العام بمقر الجامعة القديمة والتي تشمل المسجد، وسور وملاعب كلية التربية الرياضية، والمسطحات الخضراء والموقع العام.

رافق الدكتور ناصر مندور في جولته المحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

وكان في استقبال رئيس الجامعة بكلية التربية الرياضية الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية.

والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأساتذة الكلية الدكتور محمد غنيم وعطوة المتولي عطوة.

هذا وقام الدكتور ناصر مندور بتفقد ملاعب كلية التربية الرياضية، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال تعلية سور ملاعب كرة القدم على امتداد 350 متر طولي وصولاً إلى البوابة الرئيسية، مع الانتهاء من أعمال صيانة الملاعب، ثم توجه لمتابعة أعمال التطوير والبناء التي تتم داخل مسجد الجامعة القديم، مؤكداً على سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المسجد حيث يتم رفع منسوب المسجد من الداخل وعمل بلاط إلى جانب أعمال الدهان الداخلي، كما تم عمل سافيتو للواجهة، فضلاً عن رفع كفاءة جميع مرافق المسجد كذلك مصلى السيدات، أعمال الموقع العام للمسجد.

رافق رئيس الجامعة من الإدارة العامة للشئون الهندسية- تحت إشراف المهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية- كل من المهندس محمد على مدير إدارة الإنشاءات، والمهندسة أمل شكري مدير إدارة الكهروميكانيكية، والمهندس محمد سعد رئيس قسم الإنشاءات، كما تتم أعمال التطوير بالمسجد إشراف المهندسة إيمان جمال.