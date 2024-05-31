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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المنظمات الأهلية الفلسطينية: جميع أبناء غزة يعانون صدمات نفسية جراء الحرب الإسرائيلية

غزة
غزة
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أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني يعانون صدمات نفسية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك في مداخلة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.
وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب كل القواعد والقوانين الدولية والإنسانية باستهداف المدنيين، وقطع كل الإمدادات الطبية والغذائية عنهم، لافتا إلى أن الطواقم الطبية تحاول إنقاذ من يمكنهم بما لديهم من قوة وانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل المتهدمة.

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن هناك مربعات سكنية تم نسفها بأكملها وهذا الصباح جرى استهداف المنطقة الوسطى من غزة والتي تضم أكبر عدد من النازحين.

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