انطلاق ورشة الكتابة المسرحية في مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

تطلق مكتبة مصر الجديدة ورشة الكتابة المسرحية التى تنظمها مكتبة مصر بداية من اليوم الجمعة 31 مايو الجارى و لمدة شهر، وهى ورش عملية تقود المتدربين خلال المراحل العملية للتأليف المسرحي إلى المسودة الأولية لنص مسرحي مسلطة الضوء على طرق قراءة العمل الفني - واستخلاص رسالة مبدعيه .

لا تقدم الورشة محتوي علمي أكاديمي بل مفاهيم نظرية أساسية تستخدم من خلال التدريبات العملية للوصول الى هدف الورشة. و فرصة تقديمه على المسرح بالتعاون مع فرقة بانوراما المسرحية.

أشار الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس جمعية مصر الجديدة، إلى أن الورشة تشمل الجملة المفتاحية للعمل الفني، مبادئ القصة والحبكة الفنية، الشخصية الدرامية، قوانين الكتابة المسرحية، مناقشات المسودات الأولى للمتدربين وذاك في خمس ورش تدريبية تشمل الورشة الأولى: الجملة المفتاحية للعمل الفني. الورشة الثانية: مبادئ القصة والحبكة الفنية. الورشة الثالثة: الشخصية الدرامية، الورشة الرابعة: قوانين الكتابة المسرحية. الورشة الخامسة: مناقشة جماعية وتقييم لمسودات المتدربين الأولى.

يقدم الورشة المدرب نادر نظير و هو ممثل ومؤلف هاو فى فريق بانوراما وعضو نقابة المهن السينمائية – شعبة سيناريو ، وله سابقة اعمال في تأليف عدد من النصوص المسرحية آخرها "الفئران" لفريق بانوراما عرضت على مسرح مكتبة مصر الجديدة يوليو - سبتمبر 2021. فيلم روائى طويل: السُخنة (قيد الإنتاج ) ، العمل ضمن طاقم إعداد الموسم الأول لبرنامج "ما وراء البرنامج" على قناة النهار أنتاج 2019 ، مجموعة من الأفلام القصيرة منها فيلم "المعادلة"، إخراج مرقس عادل إنتاج ٢٠١٤ .