شاهد.. العيال كبرت تحيي ذكرى ميلاد نجم الكوميديا يونس شلبي

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الجمعة، بذكرى ميلاد الفنان يونس شلبي، أحد نجوم الكوميديا في الوطن العربي، الذي استطاع بخفة ظله أن يخطف قلب المشاهد المصري والعربي، ويعد أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب العربي.

الغول أول أعمال يونس شلبي المسرحية

ولد الفنان يونس شلبي، في الحادي والثلاثين من مايو عام 1941، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، عشق التمثيل منذ الصغر وأثقل موهبته الفنية بالدراسة الأكاديمية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1969م وقدم أول عمل مسرحي بعنوان "الغول"، حيث شارك في العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون والإذاعة، وحققت أعماله نجاحا جماهيريًا كبيرًا.

يظل مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" للفنان يونس شلبي رغم رحيله، علامة فارقة في مشواره الفني، والذي عرض على مدار 18 عاما، منذ عام 1983م بأحداث مختلفة، خلال شهر رمضان.

قدم يونس شلبي دور "عاطف" الفتى الأهوج غير الناضج عقليا في مسرحيته الشهيرة "العيال كبرت" التي عرضت عام 1979، وفي إطار كوميدي تدور أحداث المسرحية حول عائلة رمضان السكري المكونة من ثلاثة شباب وفتاة وزوجة طيبة للغاية، وزوج طفح به الكيل، يفقد الأب الأمل في صلاح أولاده وعائلته حيث كل فرد في تلك العائلة يعيش في عالم خاص به، فيقرر الهروب والزواج من أخرى، فيعلم نجله كمال بخطة والده عن طريق الصدفة، ويقوم بإبلاغ أخواته سلطان، وعاطف، وسحر من أجل منعه، ليتكاتف الأولاد من أجل إصلاح حالهم وإنقاذ عائلتهم من الضياع لكن يكتشفون أن إنقاذ عائلتهم يتطلب أكثر من ذلك بكثير.

شارك الفنان يونس شلبي في المسرحية نخبة من أبطال الكوميديا وهم: حسن مصطفى، كريمة مختار، سعيد صالح، أحمد زكي، نادية شكري، والعمل من تأليف بهجت قمر، وإخراج سمير العصفوري، ونقلها للتليفزيون عبدالله الشيخ، هذا بالإضافة إلى مسرحيات أخرى لاقت استحسان الجمهور، وفي الثاني عشر من نوفمبر عام 2007 رحل يونس شلبي تاركا إرثا فنيا تتوارثه الأجيال.

شاهدة مسرحية "العيال كبرت":