رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية في آخر أيام شهر مايو

عادت الأجواء الحارة بعد يومين من انخفاض الحرارة، حيث تعود الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى، وتبلغ درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٣ درجة مئوية.

ومع آخر يوم شهر مايو الجمعة 31، تبدأ إجازة الصيف مع هدوء البحر ورفع الراية الخضراء في القطاعين الشرقي والغربي، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قضاء أفضل الأوقات على شواطئ الإسكندرية مع انخفاض نسب الإشغال والتي من المتوقع أن تزداد على مدار اليوم.

وأعلنت السياحة والمصايف عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تفعيل الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www.catr.gov.eg والذي يتيح المصطفين ضمان الجلوس علي اول صف مباشرة أمام البحر بالحجز المسبق بشرط الوصول إلى الشاطئ قبل العاشرة صباحا.

وهذه الميزة التي تنفرد بها شواطئ الإسكندرية فقط وتقدمها لكم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

متمنين لكم أسعد الأوقات علي شواطئنا، وللتعرف على أسعار الشواطئ عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أو عن طريق المنشور المثبت أعلى الصفحة الرسمية لهم،

https://www.facebook.com/share/Ltbjb8E98bGmienf/?mibextid=WC7FNe.

ومن أجل الاستمتاع بشواطئ الإسكندرية لا بد من الالتزام بتعليمات الشواطئ من أجل المحافظة عليها نظيفة، وعدم التعرض للاستغلال وأهمهم عدم دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية اتواصل مع الإدارة على الفور، عدم إلقاء أكياس الحلويات فى البحر أو على الرملة، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.