استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد مواطنون فلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهداء في استهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن 8 شهداء ارتقوا على الأقل، بينهم طفلان وثلاث نساء، في القصف على مخيم البريج، والذي استهدف منزلا لعائلة الصوص.

كما ارتقى 4 شهداء على الأقل في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في مخيم البريج.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الصوص في محيط مسجد النور في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين واشتعال النيران في المنزل والمنطقة المجاورة.