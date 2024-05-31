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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤولة الخارجية الأمريكية المستقيلة تكشف أسباب قرارها بالرحيل

غزة
غزة
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قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية المستقيلة مؤخرا، إن تقرير قدمته الإدارة إلى الكونجرس عجَّل من قرارها، بعدما أشار على خلاف الحقيقة إلى أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.

وكانت ستايسي جيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، من الخبراء الذين أعدوا التقرير.

وقال جيلبرت في مقابلة: «من الواضح أن هناك صواب وخطأ، وما ورد في هذا التقرير خطأ».
ولطالما اشتكت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من المخاطر والعقبات التي تعرقل إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.

وقدمت وزارة الخارجية التقرير غير السري المكون من 46 صفحة، في وقت سابق من هذا الشهر إلى «الكونجرس»، بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن، في أوائل فبراير.

وورد في التقرير أيضاً أنه في الفترة التي تلت السابع من أكتوبر : «لم تكن إسرائيل تتعاون بشكل كامل»، مع الجهود الأمريكية وغيرها من الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكن التقرير اعتبر أن هذا لا يصل لمستوى وصفه بأنه انتهاك لقانون أمريكي يمنع تقديم الأسلحة للدول التي تضع قيوداً على المساعدات الإنسانية الأمريكية.

مسؤولة الخارجية الأمريكية المستقيلة تقرير غزة