الأهلي يستعد لمخاطبة الكاف بشأن السوبر الأفريقي

يعتزم مسئولو النادي الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي التي يلتقي فيها قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

ويرغب الأهلي في معرفة موعد البطولة وكذلك الملعب الذي يستضيفها خاصة وأن الأيام الماضية شهدت أنباء مُتضاربة حول موعد ومكان السوبر الأفريقي ، فقد ذهبت تقارير إعلامية إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو المقبل ، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن البطولة ستقام يوم في سبتمبر المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة داخل مصر فيما قالت تقارير أخرى أن البطولة قد تٌُقام خارج مصر ، لذا يرغب الأهلي في معرفة تفاصيل ولوائح هذه البطولة.

الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي ، فيما حسم الزمالك لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي وسيلتقي الفريقين في السوبر الأفريقي للمرة الأولى منذ سوبر 1994 الذي حسمه الزمالك لصالحه.

يذكر أن الأهلي خسر السوبر الأفريقي الأخير أمام اتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي جمع الفريقين بالسعودية خلال سبتمبر الماضي.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.