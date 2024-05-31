قتلى في هجوم روسي على خاركيف وأوكرانيا تستهدف المنشآت النفطية

قال مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، إن صواريخ روسية أصابت 3 مواقع في خاركيف -ثاني أكبر مدن أوكرانيا– مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، في حين استهدفت كييف منشآت نفطية في موسكو.

وذكر عمدة خاركيف إيهور تيريخوف أن القصف الروسي استهدف مبنى سكنيا من 5 طوابق ومتجرا في مبنى من 3 طوابق ومصنعا للخياطة، مضيفا أن فرق الطوارئ تواصل العمل على انتشال عالقين من تحت الأنقاض.

في المقابل، قال حاكم منطقة كراسنودار بجنوب روسيا إن النيران اندلعت في مستودع للنفط بالمنطقة وأصيب عدد من الأشخاص بعد ضربة جوية أوكرانية استهدفت في وقت مبكر من يوم الجمعة منشآت نفطية.

وقال فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار عبر تطبيق تليغرام إن الوضع في منطقة تيمريوك أكثر خطورة، حيث تضررت البنية الأساسية لمستودع النفط هناك، واحترقت 3 صهاريج لمنتجات نفطية.

وأضاف أنه يجري حاليا إخماد الحريق، وهناك جرحى بين العاملين في المستودع.