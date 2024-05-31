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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بالاعتداء جنسيًا على ابنتيه بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، فى اتهام ربة منزل باعتداء زوجها على ابنتيها جنسيًا أثناء غيابها عن شقتها بمنطقة الهرم، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ضبطه، وكلفت بتوقيع الكشف الطبي على الفتاتين للتأكد من سلامة عذريتهما من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

البداية كانت بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل وبرفقتها ابنتيها في منتصف العقد الثاني من عمرهما، تتهم فيه زوجها بقيامه بالاعتداء جنسيا على ابنتيه مستغلا غيابها عن المنزل وإصابة إحدى كريمتيها بإصابات بالغة.

القبض على المتهم بالتعدي جنسيا على ابنتيه 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بعرض الفتاتين على الطب الشرعي لبيان ما بهن من إصابات وبيان تعرضهن لاعتداء جنسي من عدمه.

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