ترامب يتمسك بـ"حكم 5 نوفمبر" بعد إدانته في شراء الصمت

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أصبح أول رئيس يدان بارتكاب جريمة جنائية، إن "الحكم الحقيقي" عليه "سيكون في الخامس من نوفمبر من قبل الشعب"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية.

جاءت تصريحات ترامب بعدما أدانته هيئة محلفين في نيويورك، الخميس، بـ"تزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016"، في ما يعرف بقضية "شراء الصمت"، فيما توعّد محاميه باستئناف الحكم.



وندّد ترامب بالمحاكمة التي وصفها بـ"المزيّفة"، معتبراً الحكم الصادر بحقّه "عار" لأنّه "رجل بريء"، ومؤكّداً بنبرة ملؤها التحدّي أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.