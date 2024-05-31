الأحد.. "المصير" على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية مجانا للجمهور

يشهد مسرح ليسية الحرية بالإسكندرية، العرض المسرحي "المصير"، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 2 يونيو المقبل، مجانا لجمهور مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 3 من الشهر نفسه.

المصير نتاج الدفعة التاسعة لاستوديو الممثل

"المصير" نتاج مشروع تخرج الدفعة التاسعة لـ"ستوديو الممثل" بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، ومن بطولة فناني الدفعة التاسعة.

"المصير" عن النص المسرحي "أنت حر" للكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي، ورباعيات صلاح جاهين، وأيضا عن النص المسرحي "لسه فاكر" للمخرج السكندري محمد مرسي.

"المصير" رؤية موسيقية عمر غزال، سينوغرافيا محمد المأموني، دعاية أحمد صيام، مخرجان منفذان مهند مختار، محمد طوسون.

العرض المسرحي "المصير" من صياغة وإخراج محمد مرسي.