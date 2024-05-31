مطار الغردقة الدولي يستقبل 16 ألف سائح على متن 78 رحلة

استقبال مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، قرابة 16 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن قرابة 78 رحلة طيران من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية.

وكشف جدول الوصول بالمطار أن السائحين الألمان تصدروا الجنسيات الأكثر وصولًا إلى منتجعات الغردقة، يليهم الإنجليز والروس والبلجيك.

فيما يواصل مطار الغردقة الدولى، استقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات استمرارًا لحالة الرواج السياحي التي يشهدها منذ بداية فصل الربيع.

وفي السياق ذاته، شهدت الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة، استقبال لجان تفتيش من مسؤولي الرقابة على المنشآت الفندقية بـ وزارة السياحة، وتمت الاستعانة بعدد من الأطباء للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء مع بدء الموسم السياحى الصيفى للأجانب والمصريين، وتابعت اللجان التزام الفنادق بتطبيق المعايير الصحية والبيئية بمختلف الخدمات المقدمة للنزلاء.