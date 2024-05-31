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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إنفوجراف.. وزارة العمل توثق مراحل مشروع "مهني 2030" منذ إطلاقه حتى الآن

مشروع مهني 2030
مشروع مهني 2030
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أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، "إنفوجراف" بشأن توثيق خطوات ومراحل مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة مطلع العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د . مصطفى مدبولي، ليستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتنمية مهارات مليون متدرب كل عام، على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

 وهذا "الإنفوجراف"، يأتي تزامنا مع أول جولة ميدانية للوزير داخل مراكز تدريب خاصة، ليطمئن على سير العملية التدريبية، من كافة مراحلها، ويستمع إلى المتدربين من الشباب.

وأعلن رسميا أن "مهني 2030" انطلق يناير 2024 ، الماضي، وبدأ يؤتي ثماره، حيث الاستعدادات جارية لتخرج أول دفعات "المشروع" من الخريجين الجدد، المؤهلين لسوق العمل. 

وتزامن مع جولة الوزير أمس الخميس ، داخل مركزي تدريب مهني " النموذج للتدريب بالقاهرة و 6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة " اختبارات مماثلة داخل 16 مركزا مهنيا خاصا في 11 محافظة هي : " القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف "، وذلك على مهن:"المساحة والخرائط ، وإدارة الأعمال ، والسكرتارية ، وتقنية المعلومات ، والصحافة والإعلام ، السياحة والفنادق ،والخدمات البترولية وحفر الآبار" ،وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخرج خريجين جدد على 3 مراحل خلال الشهرين المقبلين.

وقالت معلومات عن الوزارة: إنه منذ إطلاق المشروع فإن عدد مراكز التدريب المهني الخاصة التي سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن 941 مركزا، و235 تقدمت بملفات ومستندات للترخيص، مع التأكيد على معاينة 103 مراكز، للتأكد من شروط ممارسة عملها.

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