إنفوجراف.. وزارة العمل توثق مراحل مشروع "مهني 2030" منذ إطلاقه حتى الآن

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، "إنفوجراف" بشأن توثيق خطوات ومراحل مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة مطلع العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د . مصطفى مدبولي، ليستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتنمية مهارات مليون متدرب كل عام، على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وهذا "الإنفوجراف"، يأتي تزامنا مع أول جولة ميدانية للوزير داخل مراكز تدريب خاصة، ليطمئن على سير العملية التدريبية، من كافة مراحلها، ويستمع إلى المتدربين من الشباب.

وأعلن رسميا أن "مهني 2030" انطلق يناير 2024 ، الماضي، وبدأ يؤتي ثماره، حيث الاستعدادات جارية لتخرج أول دفعات "المشروع" من الخريجين الجدد، المؤهلين لسوق العمل.

وتزامن مع جولة الوزير أمس الخميس ، داخل مركزي تدريب مهني " النموذج للتدريب بالقاهرة و 6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة " اختبارات مماثلة داخل 16 مركزا مهنيا خاصا في 11 محافظة هي : " القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف "، وذلك على مهن:"المساحة والخرائط ، وإدارة الأعمال ، والسكرتارية ، وتقنية المعلومات ، والصحافة والإعلام ، السياحة والفنادق ،والخدمات البترولية وحفر الآبار" ،وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخرج خريجين جدد على 3 مراحل خلال الشهرين المقبلين.

وقالت معلومات عن الوزارة: إنه منذ إطلاق المشروع فإن عدد مراكز التدريب المهني الخاصة التي سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن 941 مركزا، و235 تقدمت بملفات ومستندات للترخيص، مع التأكيد على معاينة 103 مراكز، للتأكد من شروط ممارسة عملها.

FB_IMG_1717136889250

FB_IMG_1717136887120

FB_IMG_1717136885139

FB_IMG_1717136883033

FB_IMG_1717136881047

FB_IMG_1717136879047

FB_IMG_1717136877122

FB_IMG_1717136875099

FB_IMG_1717136873132

FB_IMG_1717136871097

FB_IMG_1717136869010

FB_IMG_1717136867010

FB_IMG_1717136864895

FB_IMG_1717136862647

FB_IMG_1717136860367