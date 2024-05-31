أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31 مايو 2024

شهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 31 مايو 2024، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو. 47.25 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصري نحو 47.25 جنيه للشراء وعند مستوى 47.35 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر سجل سعر الدولار بداية اليوم الخميس نحو 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر شراء الدولار في بنك البركة نحو 47.25 جنيه، وسجل سعر البيع نحو 47.35 جنيه.

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 47.25 جنيه للشراء وسجل نحو 47.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية بداية تداولات اليوم نحو 47.28 جنيه للشراء، ونحو 47.38 جنيه للبيع.