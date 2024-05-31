التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه مشنوقًا داخل شقة بالمنيرة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة المنيرة الغربية، وذلك بعد مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة نقاش مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بضائقة مالية ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جرى نقل جثة نقاش المنيرة الغربية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخذت الأجهزة المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.