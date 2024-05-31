سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة

حالة من السيولة المرورية والانسياب المروري شهدتها الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى في محافظتي القاهرة والجيزة، منذ الساعات الأولى حتى صباح اليوم الجمعة، وقد كثفت الخدمات الأمنية والمرورية من تواجدها بكافة المحاور والقطاعات لمنع التكدسات ولتيسير حركة المرورية والتعامل مع البلاغات بالسرعة الكافية.

وسيطرت حالة من السيولة المرورية على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد حالة من السيولة المرورية وانتظامًا بحركة السيارات.

فى ذات السياق هناك انسياب في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر في الحركة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما انتظمت حركة المرور بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

يشار إلى أن نفق الأزهر يشهد انتظاما في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.