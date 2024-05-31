الرئيس السيسي يلتقي عددا من قيادات شركات كبرى على هامش الزيارة التي يجريها إلى الصين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قيادات شركات كبرى على هامش الزيارة التي يجريها إلى الصين، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد السيسي حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر من خلال تعزيز استثماراتها في جمهورية مصر العربية .

كما أكد الرئيس السيسي خلال لقاءه بقيادات اقتصادية صينية الحرص على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، بالعاصمة الصينية بكين، مع لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء ركز على بحث أطر التعاون بين مصر والصين، والتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الرئيس السيسي تقدير مصر لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر، وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار.