الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع فيصل بمدينة نابلس.

ومنذ قليل، تجددت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي نتج عنها استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، استهدف القصف عدة منازل وسيارة مدنية وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة.