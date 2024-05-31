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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع فيصل بمدينة نابلس.

ومنذ قليل، تجددت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي نتج عنها استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، استهدف القصف عدة منازل وسيارة مدنية وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب رصاص الاحتلال مواجهات في نابلس