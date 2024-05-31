ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة "الصوص" بمخيم البريج إلى 7 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا يعود إلى عائلة "الصوص" في مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 7 شهداء وعدد كبير من المصابين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل كثيف من طائرات "كواد كابتر " في محيط مدارس بيت لاهيا التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على مناطق متفرقة من مدينة بيت لاهيا تزامنا مع إطلاق نار على الشارع العام شمال غزة، كما نفذ الاحتلال عدد من الاستهدافات العنيفة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأمس الخميس، داهم جيش الاحتلال الاسرائيلي عددًا من منازل الفلسطينيين، كما حطم جنود الاحتلال مركبة في قرية بيرين، شرق الخليل، ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة شملت منازل المواطنين ومزارعهم وآبار مياه.