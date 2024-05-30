مع بدء توافدهم على الأراضى المقدسة .. نصائح للحجاج لتجنب أمراض الزحام والتكدس

أوصت منظمة الصحة العالمية، في بيان رسمي لها، الدول التي يفد منها الحجاج الأخذ بعين الإعتبار وجود حد أدنى من الإستطاعة البدنية للحاج،

وحذرت من الخطورة العالية للإصابة بالأمراض المعدية لدى كبار السن وحالات الإصابة الشديدة بالأمراض المزمنة مثل حالات السرطانات المتقدمة و أمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو الكبد أو الكلى أو الشيخوخة

كما اوصت منظمة الصحة العالمية القادمين للحج والمصابون بأمراض مزمنة بإصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها وإصطحاب كمية كافية من هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية، وضرورة تحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، و الكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة

"البوابة نيوز" تعرض أبرز العادات الصحية الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

الاعتدال في الغذاء: تناول الطعام بشكل معتدل، مع الحرص على أن يكون خاليًا من الميكروبات والسموم.

البروتينات: تناول ما يقارب 100 جرام من البروتينات يوميًا من مصادر مثل اللحوم، البيض، الأسماك، واللبن.

الفيتامينات: الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الكبد، الفواكه الطازجة، القمح، والذرة.

الدهون: استهلاك الدهون بكميات معتدلة لتوفير الطاقة اللازمة، مع التركيز على الدهون الصحية كالزيوت وتجنب الدهون المشبعة.

التغذية الخاصة: مرضى الكلى والسكري وغيرهم، يجب أن يتبعوا نظامًا غذائيًا خاصًا، واستشارة أخصائي التغذية قبل الحج.

تجنب المأكولات المكشوفة: الاعتماد على الأطعمة المعلبة مع التحقق من تاريخ الصلاحية.

الاعتدال في الطعام: تجنب الإفراط في تناول الطعام والأطعمة التي تسبب عسر الهضم.

غسل الخضروات والفواكه: التأكد من نظافتها قبل الاستهلاك.

طهي اللحوم جيدًا: لضمان القضاء على أي ميكروبات.

تناول السوائل: شرب السوائل التي تحتوي على أملاح لتجنب ضربات الشمس.

النظافة الشخصية: غسل اليدين قبل الأكل واستخدام الصابون غير المعطر.