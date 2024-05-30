تجدد الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على طول المناطق الحدودية

تجددت الاشتباكات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، على طول المناطق الحدودية، وقصف جيش الاحتلال بلدات في الجنوب اللبناني، فيما دوت صفارات الإنذار في مدن شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان، وفيما بعد أعلن الجيش أنها كانت مُسيرة تابعة له وقال إنه فتح تحقيق في الحادث.

وأعلن حزب الله، في بيان صحفي، استهداف موقع للاحتلال ‏في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية، وانتشارًا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف مدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.

وقصفت مدفعية الاحتلال خراج علما الشعب وأطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب في جنوب لبنان.