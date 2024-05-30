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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تجدد الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على طول المناطق الحدودية

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات بحنوب لبنان
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تجددت الاشتباكات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، على طول المناطق الحدودية، وقصف جيش الاحتلال بلدات في الجنوب اللبناني، فيما دوت صفارات الإنذار في مدن شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان، وفيما بعد أعلن الجيش أنها كانت مُسيرة تابعة له وقال إنه فتح تحقيق في الحادث.

وأعلن حزب الله، في بيان صحفي، استهداف موقع للاحتلال ‏في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية، وانتشارًا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف مدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.

وقصفت مدفعية الاحتلال خراج علما الشعب وأطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

حزب الله الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان