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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير المالية: نسب الفقد في الدعم العيني تصل لـ40%

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه منذ 30 سنة لم يتحرك سعر رغيف الخبز، مما زاد من تكلفته على موازنة الدولة، منوها أن موازنة الدولة العامة كانت تتحمل عبئا كبيرا؛ لأن تكلفة رغيف الخبز 125قرشا ويباع للمواطن بـ5 قروش فقط.

وأضاف محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة عاشت الفترة الماضية فترة تضخم بسبب خلل سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية، منوها أن استقرار أسعار السلع وتوافرها أكبر ضمان للسيطرة على التضخم، وتركيز الدولة السيطرة على التضخم ووفرة السلع بشكل كبير في السوق.

وقال محمد معيط: الدعم النقدي الفساد فيه أقل ويمنح المواطن حرية الاختيار، ونسب الفقد في الدعم العيني تصل لـ40%، أما الدعم النقدي يستفيد منه المواطن بالقيمة المقررة، ودول العالم اتجهت للدعم النقدي لأن الفاقد في الدعم العيني كبير.


 

الدكتور محمد معيط وزير المالية سعر رغيف الخبز