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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيد و3 مصابين فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة

استشهاد شاب فلسطيني
استشهاد شاب فلسطيني
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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عملية اقتحام لمدينتي رام الله والبيرة للمرة الثانية خلال أقل من يوم، مما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الشاب استشهد متأثرًا بجروحه الخطيرة في مستشفى الهلال الأحمر في البيرة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا لم تُعرف هويته بعد خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحامها مدينتي البيرة ورام الله.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في رام الله، حيث داهمت محلات الصرافة وأحرقت ما يقارب 200 محل وبسطة في السوق المركزية بوسط المدينة.

الاحتلال الإسرائيلي رام الله البيرة