القمح الليلة ليلة عيده.. "تعزيز الأعمال الزراعية" يحتفي بنجاحه في أسيوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المؤتمر الختامي لمشروع "تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري" للاحتفال بنجاحات مزارعي القمح في المحافظة للموسم الزراعي 2023/2024.

وقدم المشروع الدعم الفني لأكثر من 4000 مزارع بهدف زيادة الإنتاجية وتغيير مفاهيم الزراعة التقليدية.

وتم تكريم المزارعين المتميزين والجمعيات الأهلية المشاركة في موسم حصاد القمح.

ويهدف المشروع إلى زيادة متوسط الدخول لأكثر من 120 ألف من صغار المزارعين، ومضاعفة دخول 25000 من صغار المزارعين كحد أدنى، وخلق 12 ألف وظيفة مستدامة في مجال الأعمال الزراعية.

وأكد محافظ أسيوط على جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين الفلاح، ووضع الفلاح على رأس أولوياتها، من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع.

وتم توزيع شهادات تقدير على المزارعين المتميزين والجمعيات الأهلية المشاركة في موسم حصاد القمح.

وتم عرض قصص نجاح بعض المزارعين الذين قام المشروع بتقديم الدعم الفني لهم في موسم زراعة وحصاد القمح حيث بلغت انتاجية الفدان لديهم ما بين 25 إلى 32 أردب.

وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية لأنها مصدر الأمن الغذائي في مصر.

ويقدم المشروع الدعم الفني للمزارعين في مجال التسميد الصحيحة ومكافحة الآفات والممارسات الجديدة لتقليل نسبة الملوحة والعمل بالسطارة والزراعة على مصاطب، بالإضافة إلى التوعية بالتغيرات المناخية.

ويعمل المشروع مع مزارعي الحاصلات البستانية والنباتات الطبية والعطرية في 14 محافظة، بالإضافة إلى محصول القمح.

وتم دعم ما يزيد عن 20 ألف من صغار المزارعين في مختلف المحاصيل، وزيادة متوسط الدخول لأكثر من 120 ألف من صغار المزارعين، ومضاعفة دخول 25000 من صغار المزارعين كحد أدنى، وخلق 12 ألف وظيفة مستدامة في مجال الأعمال الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الري لأكثر من 22 ألف هكتار، والاستفادة من 10 مليون دولار أمريكي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات المصرية والمنظمات الزراعية لتركيب أنظمة ري حديثة وبناء مراكز لعمليات ما بعد الحصاد، وإنشاء مرافق صغيرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنيع الغذائي في مصر.

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