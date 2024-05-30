100 ألف جنيه غرامة وإيقاف 6 مباريات.. عقوبة اتحاد الكرة للشيبي

في اجتماعه الطاريء اليوم.. مجلس إدارة إتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح

وبدأ مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب التحرك بعد قرار محكمة جنح مدينة نصر بحبس حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس بمعاقبة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بسبب تعديه على محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري.

كما قضت المحكمة بحرمان حسين الشحات من الاشتراك في عضويات الأندية الرياضية، لمدة 5 سنوات.

وعقب صدور الحكم بحبس حسين الشحات، تواصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع المستشار القانوني للنادي، لبحث تقديم استئناف على الحكم الصادر ضد اللاعب في أول تحرك ورد فعل لمجلس إدارة النادي الأهلي.

كما قرر محمود الخطيب عقد جلسة طارئة للتشاور مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، لبحث تصعيد القضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث يرى النادي الأهلي أن محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خالف لوائح النظام الأساسي باللجوء إلى المحكمة المدنية.

