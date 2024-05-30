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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يطلب تقرير مفصل عن لاعبي الزمالك بعد الراحة

جوميز
جوميز
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طالب البرتغالي جوزيه جوميز،  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز المعاون بتقرير عن جميع اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال الساعات القليلة الماضية. 

وحصل الفريق على راحة  لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز  بهدفين دون مقابل .


ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقرراً لها يوم 30 مايو الجاري.
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جوميز الزمالك راحه