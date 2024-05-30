بالصور والأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قائمة اوائل الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الخميس، اعتمد نتيجة امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي للفصل الدراسى الثانى (دور أول ) 2024/2023 بنسبة نجاح 84.7٪، كما اعتمد نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضيةبنسبة نجاح 62.3 %.

وقال أيمن موسى مدير المديرية، إن هناك 470 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية ، مشيراً إلى أن إدارة القاهرة الجديدة حققت المركز (الأول ) على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35 % ، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29 % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.23٪

وقدم مدير المديرية بخالص التهاني القلبية لأبنائه الطلبة الأوائل والشكر لأولياء أمورهم ومعلميهم واداراتهم علي مجهودهم مع ابنائهم، مطالبا أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

وأضاف " وكيل أول الوزارة " أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط: www.cairo.gov.eg

اوائل الشهادة الاعدادية

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