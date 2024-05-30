في يومه العالمي.. التصلب العصبي المتعدد مرض يهدد الشباب.. و"البوابة نيوز" تدق ناقوس الخطر

يحتفل العالم 30 مايو سنويا بيوم التصلب العصبي المتعدد، وهو مناسبة عالمية للتوعية بهذا المرض المناعي الذاتي الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويعد من أكثر الأمراض العصبية شيوعا بين الشباب، ويعد فرصة مهمة للتضامن مع المصابين بهذا المرض، ودعمهم في رحلة العلاج، والعمل على نشر الوعي حوله، والمساهمة في البحث عن علاج جذري يُنهي معاناة الملايين حول العالم.

الهدف من هذا الاحتفال

اكد الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر لـ"البوابة نيوز": لخطورة هذا المرض المميت فاننا نهدف باحتفالنا بهذا اليوم إلى نشر الوعي بتسليط الضوء عليه وعلى تعدده وأعراضه وتأثيره وعلى حياة المرضى، ومعرفة سبل الوقاية منه وعلاجه ودعم المصابين وتوفير الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وعائلاتهم، بالإضافة الى أهمية تعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخفيف وطأة هذا المرض على حياتهم والمطالبة بحقوق هؤلاء المرضى وحث الحكومات والمؤسسات الصحية على توفير أفضل سبل الرعاية والعلاج للمصابين، ودعم الأبحاث العلمية لإيجاد علاج جذري لهذا المرض شعار حملة عامنا 2024 "التصلّب العصبي المتعدد: رؤية واضحة، مستقبل مشرق".

فعاليات اليوم العالمي

وتابع: وننظم حملات توعوية ونقيم ندوات تثقيفية، وننشر برامج توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وإضاءة المعالم العالمية باللون البرتقالي، وهو لون التصلّب العصبي المتعدد، للتضامن مع المرضى فعاليات رياضية واجتماعية لتعزيز التضامن ورفع روح المصابين بهذا المرض القاتل الذى لا علاج له الا البعد عن الضغوط العصبية

حقائق حول التصلب العصبي المتعدد

قال الدكتور أحمد عابدين أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز":من اخطر الامراض التى تصيب الشياب من سن ال30 الى سن الاربعين ويصيب 2.8 مليون شخص حول العالم.

من جانبه قال الدكتور ساهر هاشم، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني لـ" البوابة نيوز ": يعد أكثر الأمراض العصبية شيوعًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا والنساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال ولا يوجد علاج جذري لهذا المرض، لكن العلاجات المتاحة تُساعد على التحكم في الأعراض وتحسين نوعية حياة المرضى.

وأردف:تعود صعوبة تحديد عدد المصابين بدقة إلى عدة عوامل قلة الوعي بالمرض لانه لا يتم تشخيص جميع المرضى بشكل صحيح، وقد لا يدرك البعض إصابتهم به، وصعوبة التشخيص في مراحله المبكرة، حيث تختلف الأعراض من شخص لآخر، ما يؤخر العلاج وعدم وجود سجل مركزي فلا توجد قاعدة بيانات مركزية تُسجل جميع حالات التصلب العصبي في مصر ومع ذلك، تشير التقديرات المتاحة إلى أن التصلب العصبي يُعد مرضًا شائعًا نسبيًا في مصر، ويؤثر على حياة العديد من الأشخاص، انما المهم نشر الوعي بالمرض وتشجيع المصابين على طلب العلاج المناسب.