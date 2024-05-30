الصين تدين نشر الولايات المتحدة نظاما صاروخيا متوسط المدى في الفلبين

أدانت الصين، اليوم الخميس، نشر الولايات المتحدة الأمريكية نظام الصواريخ الأمريكي (تايفون) متوسط المدى في الفلبين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان قوله، إن تحركات البلدين وضعت منطقة آسيا-الباسيفيك بأكملها تحت تهديد الأسلحة الأمريكية.

وردا على استفسار إعلامي بشأن نشر نظام الصواريخ الأمريكي (تايفون) متوسط المدى في الفلبين بحجة التدريبات العسكرية، قال المتحدث وو تشيان إن "الجانب الصيني يقظ للغاية ويعارض ذلك بحزم".

وأشار وو إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة نظاما صاروخيا متوسط المدى في الخارج وفي منطقة آسيا-الباسيفيك منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال إن ما فعلته الولايات المتحدة والفلبين تسبب في خطر كبير لنشوب حرب وسيؤثر بشكل خطير على الأمن وسيقوّض السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال وو إن الفلبين اختارت ربط نفسها بالمركبة الأمريكية، وهو ما يحيد تماما عن المبادئ التوجيهية لدول الآسيان.