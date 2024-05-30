أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، في لقاء يقام بعد غد السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند، تواجد الحارس الأوكراني أندريه لونين، بالرغم من غيابه عن التدريبات الأخيرة للملكي بسبب تعرضه لمرض الأنفلونزا في الأيام القليلة الماضية.

ويزين الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام قائمة الميرينجي لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند فريقه القديم.

ويتواجد الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ضمن قائمة نهائي كأس ذات الأذنين، بجانب تدعيم مركز حراسة المرمى بالبلجيكي تيبو كورتوا.

ويسعى ريال مدريد للفوز على بوروسيا دورتموند من أجل حصد اللقب رقم 15 في تاريخه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – كيبا – فران.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي – دافيد ألابا.

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – كامافينجا – فيدريكو فالفيردي – داني سيبايوس – أردا جولر – ماريو مارتن – أوريلين تشواميني.

وفي الهجوم: فينسيوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيلو – براهيم دياز.