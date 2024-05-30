"أساليب التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية" بمركز البحوث

أطلق مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، فعاليات البرنامج التدريبي تحت عنوان تطبيقات على أساليب التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية".

حيث نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية خلال الفترة 26-30 مايو 2024 بعنوان: "تطبيقات على أساليب التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية" تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

استهدفت الدورة التدريبية، تنمية القدرات لدى الباحثين في مجال استخدام النماذج الإحصائية والقياسية في تحليل بيانات السلع الزراعية ووضع التصورات التي تهدف الى تقليل العجز النقدي في الميزان التجاري الزراعي المصري.

كما استهدفت قياس الكفاءة الاقتصادية في استخدام مستلزمات الإنتاج الزراعي والتعرف على ما تحققه من تعظيم للأرباح أو تدنية التكاليف الإنتاجية، وقياس آثر تدخل الدولة في سياسات التجارة الخارجية على مؤشرات الرفاهية والكفاءة وعوائد الدولة، ووضع بعض التصورات التي تهدف الى تنمية الصادرات الزراعية المصرية ودعم مركزها التنافسي.