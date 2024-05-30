الصين تحذر: حركة استقلال تايوان ستؤدى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين

حذرت الصين من أن حركة "استقلال تايوان" ستؤدى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين، مؤكدة أن لم شمل الصين هو اتجاه تاريخى لا رجعة فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنية الصينية، وو تشيان فى تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة تلفزيون الصين الدولية "سى جى تى إن" اليوم الخميس إن زعيم تايوان، لاى تشينج تي، يحاول السعى إلى استخدام القوة من خلال استغلال حركة "استقلال تايوان" وكذلك الاعتماد على القوى الخارجية.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن "جيش التحرير الشعبى الصيني" يعارض الموقف التايوانى بشدة، وقد رد على ذلك بإجراءات مضادة قوية، موضحا أن تايوان كانت أرضًا صينية منذ العصور القديمة، وأن "ذلك مدعوم بأساس تاريخى واضح."

يذكر أن حركة "استقلال تايون" هى حركة سياسية تسعى للحصول على اعتراف دولى رسمى بتايوان كدولة مستقلة ذات سيادة ومعارضة لمبدأ صين واحدة.